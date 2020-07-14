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Samsun'da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Samsun'da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi 29. Sokak'ta Dursun İ. ile C.Y. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgayı çevredekilerin ayırmasının ardından bölgeden uzaklaşan C.Y, bir süre sonra geri dönerek pompalı tüfekle Dursun İ'ye 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Dursun İ, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan C.Y'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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