YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

Samsun'da rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

12.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

Samsun'da "Uçurtmamda Sevgi Var" şenliğinde rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzünde dalgalandı.

Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Atakum Bilim Sanat Merkezi'nce 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Veli Yılı" olması dolayısıyla Batıpark'ta "Uçurtmamda Sevgi Var" şenliği düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzünde dalgalanırken çocuklar kadar büyükler de eğlenceli vakit geçirdi.

Vatandaşlar hafta sonunu doğa ile iç içe, yeşillik alanda bir arada geçirmenin keyfine vardı.

Çocuklar, uçurtmanın nasıl uçacağına dair teknikleri öğrenmek için ailelerinden yardım alırken büyükler de çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, şenliğin birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Atakum Bilim Sanat Merkezi Müdürü Hamza Tural ise Türk-İslam geleneğindeki önemi sık sık vurgulanan "Şiddete karşı sevgi ve hoşgörü" şiarıyla gerçekleştirilen şenlikte, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli şiir ve deyişlerinin yer aldığı uçurtmaların öğrenciler ve veliler tarafından gökyüzüne gönderildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
GÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldüGÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:40
Akşam
20:15
Yatsı
22:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Güneş Eczanesi
Ilkadimcanik
Erturan Eczanesi
Ilkadimcanik
Ketenci Eczanesi
Ilkadimcanik
Atakent Eczanesi
Atakum
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.