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Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

28.12.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İlkadım, Çarşamba ve Terme ilçelerinde belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 70 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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