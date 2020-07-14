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Samsun'da "Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi" ziyarete açılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 14.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Samsun'da "Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi" ziyarete açılacak

Samsun'da Canik Belediyesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi'ni ziyarete açacağı bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un önemini ve 15 Temmuz gecesi milletin nasıl bir destan yazdığını unutturmayacaklarını belirtti.

15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü tarafından 251 kişinin şehit edildiğini, 2 bin 196 kişinin ise yaralandığını anlatan Sandıkçı, "15 Temmuz, siyasi tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanettir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine yerleşmiş FETÖ terör örgütü mensubu hainlerin başlattığı bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatanını, bayrağını, devletini seven kahraman halkımızın gösterdiği büyük cesaret örneği ile önlenmiştir. Bu ihaneti asla unutmadık ve unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Sandıkçı, canlarını feda ederek vatanı kendilerine bırakan kahramanların emanetlerine sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Özellikle gençlerimize tarih şuuru ve bilinci aşılayarak vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisinin ne demek olduğunu öğretmek, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak anlamında müzemiz oldukça önemli. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüs kurallarına uyarak, müzemizi ziyarete bekliyoruz." diye konuştu.

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