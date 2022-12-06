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Samsun’da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı

06.12.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli Rize’yi de kapsayan silah ticareti operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 50 ilde organize suç örgütlerine ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun’daki operasyonda “silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçuna yönelik Samsun ve Rize illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı planlı operasyon kapsamında 8 hedef şüpheli şahıstan 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 83 adet tabanca fişeği, 12 adet kurusıkı tabanca, 1 adet extasy hap ve 0,5 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.

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