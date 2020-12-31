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Samsun’da silahla yaralama şüphelisi polise teslim oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 31.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen genç polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da silahla yaralama şüphelisi polise teslim oldu

Samsun’da bir kişiyi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen genç polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ç.(30) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Silahlı saldırı olayını azmettirdiği iddia edilen Y.C.S. (22) polise teslim oldu, Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.C.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E,Ç.’yi tabancayla yaraladığı iddia edilen M.A.T.(19) de polise teslim oldu. Samsun Adliyesine sevk edilen M.A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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