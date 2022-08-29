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Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı

29.08.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için yurt dışı ve yurt içinden binlerce kişi, Samsun'a geldi.

İran'dan gelen Aıreza Hashemi, AA muhabirine, üç kişilik bir grupla Samsun'a geldiklerini belirterek, "Burada TEKNOFEST KARADENİZ'e yarışmacı olarak katılıyoruz. Samsun gerçekten güzel ve büyük bir şehir." dedi.

İranlı Azın Goı Moradi de akıllı emniyet kemeri geliştirdiklerini anlatarak, "Bu emniyet kemeri kaza anında üzerindeki sensörler vasıtasıyla kazayı algılıyor ve kendini kilitliyor. Geliştirdiğimiz kemerle buraya geldik ve burada sergileyeceğiz. Yeni teknolojileri burada göreceğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan 2 çocuğuyla gelen Aysel Macit ise çocuklarının araçlara ve uçaklara çok meraklı oldukları için bu fırsatı kaçırmak istemediklerini dile getirdi.

Ankara'dan katılan Ahmet Kılıç ise Akıncı'yı merak ettiği için Samsun'a geldiklerine işaret ederek; "Akıncı'nın çok teknik özelliklerini bilmiyorum ama çok önde olan bir İHA ve SİHA olduğunu biliyorum. Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. BAYKAR'da çalışmayı isterim." diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST İletişim Noktası'na gelen vatandaşlar, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivale katılabilmek için bilgi aldı.

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