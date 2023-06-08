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Samsun’da “Teknoloji Şenliği” başladı

08.06.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da "Teknoloji Şenliği" ve "Bilim Samsun"un açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’na başvurusu yapılan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, OMÜ ve SAMÜ’nün ortak olduğu Samsun Bilim Şenliği ile Atakum Kentpark’ta bulunan Bilim Samsun’un açılışı gerçekleşti.

TÜBİTAK tarafından Samsun’da desteklenen tek bilim şenliği projesi olan Samsun Teknoloji Şenliği, ‘teknoloji’ teması ile gerçekleştirilen ilk bilim şenliği oldu. Proje çerçevesinde stantların yanı sıra 40 atölyede 134 etkinlik, 1 bilim yürüyüşü, 1 sergi, 1 robotik turnuvası, 6 gezi ve 7 söyleşi olmak üzere toplam 150 etkinlik yapılacak.

VALİ DAĞLI: “SAMSUN BİLİM VE EĞİTİM KONUSUNDA DEPAR ATIYOR”

TEKNOFES KARADENİZ öncesi ve sonrasında Samsun’a birçok bilim ve eğitim merkezinin kazandırıldığını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Burası 6 ay önce iskelet halindeydi. Kısa zamanda ne kadar güzel bir mekana kavuştuk. Binamız bilim insanlarıyla daha da anlamlı hale geldi. Emeği geçenleri kutluyorum. Burada Bilim Samsun, Atakum’da Çocuk Üniversitesi, Keşif Kampüsü, Çarşamba’da, Vezirköprü’de Bilim Merkezi 5 tane ana eksen bina ve yapı ilimize kazandırıldı. Çalışmalar da başarılı bir şekilde devam ediyor. MEM Atakum Sanat Merkezi vasıtasıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili müdürlüklerle beraber güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Samsun bilim ve eğitim konusunda depar atıyor. Biz de tüm kamu kurumlarımızla sizlerin yanındayız. Samsun’da üniversitelerde 60 bin öğrenci, 3 bin de öğretim görevlimiz var. Bu bizim için yadsıyamayacağımız bir değer. Bu manada Teknopark ve diğer bileşenlerle güzel bir birliktelik sergiliyoruz” dedi.

BAŞKAN DEMİR: “TEKNOFEST HEYECANIYLA DEVAM EDİYORUZ”

Kentteki eğitim ve bilim faaliyetlerine Samsun’da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ’de olduğu gibi devam ettiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “TEKNOFEST KARADENİZ’in üzerinden daha 1 yıl geçmeden güzel bir programla bir aradayız. 2 yıl önce bu alan yoktu. Türkiye’nin en düzenli, kuşatıcı TEKNOFEST heyecanı Samsun’u sardı. Hala o heyecanın sarmalında devam ediyoruz. Bugünkü şenliği de o minvalde düzenledik. Hepimiz çok heyecanlıyız. Atakum’da bir anda 2 önemli tesisi kazandırmış olduk. 35 dönüm alanı doğada bir park olarak dizayn ettik. Bu alışılagelmiş parklardan değil. Yavrularımız için oyun konsepti var. Aliler de bahar akşamları burada çay içiyorlar. Yavrularımız; bilgiye, teknolojiye ve üretime dahil ne varsa bu bilim merkezinde ortaya çıkıyor. Bu tür programlarda da zirveye çıkıyor. TÜBİTAK destekli Bilim Şenliğimizi yapmanın gururunu yaşıyoruz. Şenliğimiz inşallah gelecek nesillerimizi bilim ve gelecekle buluşturur. Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına başladığımız bu günlerde Samsun çocukları için yeni bir bayram havasında programımızı icra edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bilim Samsun’un açılışı yapıldı. Kurdeleyi kesen protokol, açılışı yapılan merkezde incelemelerde bulundu. Programa ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Atakum Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve davetliler katıldı.
Teknoloji Şenliği 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.

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