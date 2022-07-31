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Samsun'da tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

31.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde depoda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Pazar Mahallesi Meserred Sokak'taki bir binanın ikinci katında, esnaf Mustafa Baş'a ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda kısa sürede büyüyen yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Büyümeden söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

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