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Samsun'da telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandı

20.06.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Samsun'da telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi telefonunu gasbederek bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Irak uyruklu H.M.J.M. (26), Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi'nde Irak uyruklu esnaf M.K.A.A.K. ile iş yerinin önünde bir süre konuştu. Bu sırada yanında bulunan bıçakla elinden yaraladığı M.K.A.A.K'nin cep telefonunu alan H.M.J.M, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevrede araştırma yaptığı sırada eşkali verilen şüphelinin koştuğunu fark etti.

Ekipler, kovalamaca sonucu zanlıyı Rasathane Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta yakaladı.

Zanlının üst aramasında ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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