Samsun’da traktör devrildi : 1 ölü

Samsun’da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesinin Dopanket Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadıl Bozdemir (52) kendisine ait engebeli arazide 55 TK 366 plakalı traktör ile ot biçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Fadıl Bozdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

