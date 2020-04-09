YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da tramvay saatleri değişti

Samsun’da tramvay saatleri değişti

SAMSUN HABERLERİ  | 09.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalmayı tercih etmesi nedeniyle ulaşım hizmetlerinde saat değişikliğine gidildiğini açıkladı.Açıklamaya göre tramvay, Yurtlar-Rektörlük seferleri 06.00-06.30 20 dakika, 06.30-08.00 14 dakika, 08.00-09.00 20 dakika, 09.00-14.00 24 dakika, 14.00-19.00 20 dakika, 19.00-21.00 30 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 40 dakikada bir yapılacak.Rektörlük-Belediyeevleri seferleri 06.00-06.30 10 dakika, 06.30-08.00 7 dakika, 08.00-09.00 10 dakika, 09.00-14.00 12 dakika, 14.00-19.00 10 dakika, 19.00-21.

Samsun’da tramvay saatleri değişti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalmayı tercih etmesi nedeniyle ulaşım hizmetlerinde saat değişikliğine gidildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre tramvay, Yurtlar-Rektörlük seferleri 06.00-06.30 20 dakika, 06.30-08.00 14 dakika, 08.00-09.00 20 dakika, 09.00-14.00 24 dakika, 14.00-19.00 20 dakika, 19.00-21.00 30 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 40 dakikada bir yapılacak.
Rektörlük-Belediyeevleri seferleri 06.00-06.30 10 dakika, 06.30-08.00 7 dakika, 08.00-09.00 10 dakika, 09.00-14.00 12 dakika, 14.00-19.00 10 dakika, 19.00-21. 00 15 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 20 dakikada bir yapılacak.
Belediyeevleri-Tekkeköy seferleri 06.00-06.30 20 dakika, 06.30 - 08.00 14 dakika, 08.00-09.00 20 dakika, 09.00- 14.00 24 dakika, 14.00-19.00 20 dakika, 19.00-21.00 30 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 40 dakikada bir yapılacak.
Ekspres ve ring hareket saatleri güncellemesine göre ise E1, E3, E7 ve E8 kodlu ekspres hatları ile R4, R5, R7, R10, R12, R13, R21, R25 ve R28 kodlu ring hatlarında saat 21.00’den sonraki seferler yapılmayacak.
Ayrıca hastaneler bölgesine hizmet veren T1, T2, T3 ve E5 hatlarının çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yok.

Samsun’da tramvay saatleri değişti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Samsun Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:58
Öğle
12:41
İkindi
16:20
Akşam
19:15
Yatsı
20:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Hastane çalışanlarından ilkokul öğrencilerine kütüphane hediyesi

Hastane çalışanlarından ilkokul öğrencilerine kütüphane hediyesi

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.