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Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

18.11.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun yönüne giden Ali Seçer idaresindeki 34 NYM 01 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Ahmet Aksoy yönetimindeki 34 DHJ 149 plakalı otomobile ardından Mehmet Çetin Yıldırım'ın kullandığı 52 KM 065 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Ali Seçer ile yanındaki Gülsüm Seçer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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