Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 12 kilo 10 gram kubar esrar, 163 kök kenevir bitkisi, 272 sentetik ecza hapı, 31 gram metamfetamin ile av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz