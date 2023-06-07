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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

07.06.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince, Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.Ö'nün iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin iş yeri ile evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışında F.K. ve R.K'nin, T.Ö. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

Operasyonda F.K, R.K. ve T.Ö. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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