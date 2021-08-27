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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

27.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ömer E. ile Azerbaycan uyruklu Aysha G'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Bafra ilçesine bağlı Osmanbeyli mevkisinde Ömer E. ile buluşan Orhan T'nin üst aramasında 487,81 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ömer E, Orhan T, Ümit Ö. ile Aysha G. gözaltına alındı.

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