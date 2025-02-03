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  4. Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA AA
03.02.2025 14:09
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1068 sentetik ecza hapı, 32,35 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 17 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Zanlılardan birinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün ile birinin de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı belirlendi.

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Samsun uyuşturucu operasyonu narkotik yakalandı

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