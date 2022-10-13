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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

13.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dedeli Mahallesi Yaka mevkisinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle A.M.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 fişek, 13,88 gram sentetik uyuşturucu, 158,20 gram kubar esrar, 3 paket halinde toplam 22,76 gram skunk, 2,65 gram kenevir tohumu, 33 adet değişik markalarda sentetik hap, 2 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Samsun Bafra uyuşturucu

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