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Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'nda nöbet tutuyor

03.02.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'nda nöbet tutuyor

Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutuyor.

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.

İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.

Meşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor.

Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.

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İkindi
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Akşam
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Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Murat Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Güney Eczanesi
Canik
Amasya Eczanesi
Atakum
Atakum Park Eczanesi
Atakum
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