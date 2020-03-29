Samsun'da Vefa Sosyal Destek Merkezine 20 bin 793 çağrı geldi

Samsun'da, Vefa Sosyal Destek Merkezine 20 bin 793 çağrı yapıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Merkezi'ne 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşılabildiği belirtildi.

Dün itibariyle 112'ye yapılan vefa destek çağrısının 20 bin 793 olduğu aktarılan açıklamada, 7 bin 727 talebin 3 bin 769'unun emniyet, 2 bin 868'inin sağlık ve 1090'ının jandarma birimleri tarafından karşılandığı, 13 bin 66 çağrıya ise bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Bu süreçte yardıma ihtiyacı olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının engellenmemesi için, hattın asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan biriyseniz veya çevremizde böyle biri varsa temel ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için Samsun'umuzun tüm ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Merkezlerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile lütfen bildiriniz."

