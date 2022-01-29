Samsun'da yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 4 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11 . Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlü ekipleri, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Asarcık, Kavak, Vezirköprü, Terme, Canik, Atakum, 19 Mayıs, Bafra ve Ladik ilçelerinde doğaya toplam 4 tona yakın yem bırakıldı.

Turna balığı ile ünlü Ladik Gölü'nde yaşayan 42 tür yaban kuşu içinde de göl etrafına yem konuldu.

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de yemleme çalışmasına katıldı.

Özel, göl etrafındaki yaban kuşlarına zorlu hava koşullarında hayatta kalmaları için yem desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Ekipler, kış boyunca bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdürecek.

