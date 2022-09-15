YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

15.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gözaltına alınan biri firari hükümlü 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet tramvay durağında tramvayların manyetik algılama cihazı ile kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, eşkalini belirledikleri G.K'yi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir kafede yakaladı. G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekkeköy Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri de "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve motosiklet hırsızlığı suçundan aranan C.İ'yi Kirazlık Mahallesi Karayemiş Sokak'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandıSamsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Tekkeköy hırsızlık

Samsun Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:08
Öğle
12:35
İkindi
16:06
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Perşembe

İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Bilge Eczanesi
Canik
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Gümüş Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.