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Samsun'da yorgun mermi isabet eden kişi ağır yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 01.01.2021 00:54 | Son Güncelleme

Samsun'da yorgun mermi isabet eden kişi ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenidoğan Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bir apartmanın çatı katındaki terasta köpeği ile ilgilenen Emre Karasan'ın (31) başına mermi isabet etti.

Başına girip çıkan mermi nedeniyle ağır yaralanan Karasan, yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yaptıkları incelemede Karasan'a isabet eden mermiyi bulan polis ekipleri, silahla ateş eden kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

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