Samsun'daki FETÖ operasyonunda yakalanan "mahrem imam" adli kontrolle salıverildi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan "mahrem imam" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi gözaltına alınmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz