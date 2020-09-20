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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

SAMSUN HABERLERİ  | 20.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 986 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına araç sürücüsü A.P, yanında bulunan H.G, F.Y, M.P. ve O.K. ile uyuşturucu ile bağlantısı olduğu belirlenen O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde 2 gün önce şüphelendikleri bir aracı durdurmuş, araçta arama yapan ekipler 986 gram sentetik uyuşturucu, 127 gram metamfetamin ve 15,01 gram esrar ele geçirmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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