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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

10.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan B.G'yi takibe aldı.

Şüpheliyle teması görülen bir kişiden 0,70 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, düzenledikleri operasyonda B.G'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 31,51 gram metamfetamin, 8,44 gram esrar, 49 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 191 dolar, 20 avro ve 6 bin 520 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Samsun Atakum uyuşturucu operasyonu

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