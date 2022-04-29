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Samsun'dan yılın ilk 3 ayında 148 ülkeye 321 milyon dolardan fazla ihracat yapıldı

29.04.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'dan yılın ilk 3 ayında 148 ülkeye 321 milyon dolardan fazla ihracat yapıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'dan bu yılın ilk üç ayında 148 ülkeye 321 milyon 215 bin 70 dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın ilk üç ayında 265 milyon 587 bin 172 dolarlık ihracat gerçekleştirilen Samsun'dan bu yılın aynı döneminde yüzde 20,9 artışla 321 milyon 215 bin 70 dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti.

Bu dönemde 148 ülke ve beş serbest bölgeye ihracat yapıldığına işaret eden Murzioğlu, en fazla ihracatın sırasıyla Fas, ABD, Peru, Hollanda ve Gürcistan'a gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Yapılan bu ihracatla ilk güç ayda Samsun'un geçen yıla göre bir basamak yükselerek 19'uncu sırada yer aldığını aktaran Murzioğlu, "En fazla ihraç edilen ürünlerin başında demir çelik, değirmencilik, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları gelmektedir. Samsun, toplamda 72 fasılda ihracat yapmıştır." ifadesini kullandı.

Murzioğlu, yılın ilk üç ayında yapılan ihracat rakamlarının ilerisi için umut verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık dünyada ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı dönemdeyiz. Samsun, geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aştı. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Firmalarımızın zor şartlara rağmen engelleri aşarak, yılmadan üreterek, istihdam yaratarak büyük azim ve kararlılıkla başarı öyküsü yazdığına şahit oluyoruz. Üreterek, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm firmalarımızın yetkililerini ve çalışanlarını kutluyorum."

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