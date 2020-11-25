Samsung Galaxy S20 FE satın alanlara hediye fırsatı

30 Kasım’a kadar devam eden kampanya kapsamında, Galaxy S20 FE akıllı telefonu satın alanlar Samsung Galaxy S20 FE Fan Paketi’nin sahibi oluyor. Kullanıcılara hediye edilen Galaxy S20 FE Fan Paketi içerisinde toplamda bin 298 lira değerinde Galaxy Buds+ ve Galaxy Fit2 ürünleri yer alıyor. Ayrıca kampanyaya özel olarak Galaxy S20 FE akıllı telefonun 256GB depolama ve 8GB ram özelliğine özel bir modeli de online mecralarda satışa sunuluyor.

Samsung’un Galaxy S deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Galaxy hayranlarının en sevdiği özellikleri bir araya getirdiği, gökkuşağı gibi göz alıcı renk seçeneklerine sahip Galaxy S20 Fan Edition (FE) akıllı telefonu hediyelerle satışa sunuluyor.

Galaxy S20 FE cihazını kampanyaya katılım gösteren Samsung bayileri ve diğer tüm 3'üncü taraf fiziki satış noktalarında veya kampanyaya katılan online satış kanallarında (shop.samsung.com/tr ve 3. taraf online kanallarda) satın alanlar bu şahane hediyelerin sahibi olabiliyor.

Ürünü online satış kanalları dışındaki kanallardan satın alan tüketicilerin, ödemeyi yaptıkları satış noktasına başvurarak ürünü teslim almaları ve ardından 10 Aralık’a kadar “Kampanya Zamanı” adlı uygulamayı yeni cihazına yükleyip bu uygulama üzerinden "Samsung Galaxy S20 FE Fan Paketi Hediye Kampanyası" adlı başvuru formunu ve istenen bilgileri hatasız doldurması gerekiyor. Ayrıca, başvurunun geçerli olabilmesi için fatura üzerinde ürün seri numarası ile kampanya zamanı uygulamasından başvurusu yapılan cihazın seri numarası da aynı olmalı. Ürünün online satış kanallarından satın alınması durumunda ise tüketicilerin "Kampanya Zamanı" üzerinden başvuru yapma şartı bulunmuyor. Tüm satış kanalları için ürün ve hediye ürün teslimatlarının 1 Aralık 2020 ve sonrası için yapılması planlanıyor.

