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Samsung Galaxy'den yeni yıl hediye alternatifleri

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.12.2020 12:18 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy'den yeni yıl hediye alternatifleri

İSTANBUL (AA) - Yeni yıl için sevdiklerine nasıl bir hediye vereceğine karar veremeyenlere Samsung, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 ve S7+ öneriyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, alacağı hediye ile sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere Samsung’un Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7/S7+ ürünleri alternatif olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Samsung'un "Galaxy ile yeni yılda yenilenme zamanı!" kampanyası kapsamında, eski cihaz getirilip Galaxy S20 FE veya Galaxy Note20'ye çok uygun fiyatlardan sahip olunabiliyor. Bu ürünler de hediye seçeneklerinden biri olabiliyor.

Samsung'un "Galaxy ile yeni yılda yenilenme zamanı!" kampanyası kapsamında eski telefonunu getirenler, tavsiye edilen satış fiyatı 6 bin 499 TL olan Galaxy S20 FE'ye 1.999 TL'den, tavsiye edilen satış fiyatı 9 bin 299 TL olan Galaxy Note20'ye ise 3 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

Kampanya hakkında "https://www.samsung.com/tr/eski-telefon-yeni-s20-fe/" adresinden daha fazla bilgi alınabiliyor.

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