Samsung, Kovid-19 salgınıyla değişen uyku alışkanlıklarını araştırdı

İSTANBUL (AA) - Samsung'un Kovid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada değişen uyku alışkanlıkları analizine göre, ABD, Almanya ve Fransa uyku verimliliğinde en büyük düşüşü yaşarken, Türkiye salgından sonra daha geç yatmaya ve uyanmaya başladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, salgın ile birlikte tüm dünyada değişen uyku alışkanlıklarını analiz etti. Samsung’un Galaxy Watch akıllı saatlerinde toplanarak, Ar-Ge Merkezi ve Büyük Veri Merkezi tarafından analiz edilen veriler, hem Türkiye’de hem de dünyada değişen uyku alışkanlıklarını ortaya çıkardı.

Verilere göre, ABD, Almanya ve Fransa uyku verimliliğinde en büyük düşüşü yaşarken, Türkiye salgından sonra daha geç yatmaya ve uyanmaya başladı.

Samsung'un elde ettiği verilere göre, uyku süresiyle uyku verimliliği arasında herhangi bir korelasyon olmadığı görülüyor. Aslında tüm ülkelerde, uyku süresi ortalamaları salgın öncesi döneme göre artarken, uyku verimliliğinde genel bir düşüş göze çarpıyor.

Bununla beraber, veriler cinsiyete göre de farklılık gösteriyor. Hem erkekler hem de kadınlar salgın öncesinde olduğundan fazla dinlenirken, erkekler kadınlara göre daha uzun süre uyumakla kalmıyor, aynı zamanda uyku verimliliklerinde büyük bir düşüş de yaşıyor.

Sonuçları değiştiren bir diğer faktör ise yaş olurken, uyku verimliliği yaş ilerledikçe azalış gösteriyor. Uyku verimliliğinde önemli bir yükselme görülen 20 ila 39 yaş arasındaki kişiler, bu durum için istisna oluşturuyor. Ayrıca bu yaş grubu, hem süre hem de verimlilik konusunda önemli bir artış sergileyen tek yaş grubu olarak öne çıkıyor.

- Türkiye, salgından sonra daha geç yatmaya ve uyanmaya başladı

Verilere göre Türkiye, yüksek uyku verimliliğiyle öne çıkarken, uykuya dalma saatlerinde değişim gözlendi.

Türkiye, salgın öncesinde en geç yatma ve uyanma saatine sahip ülkeydi, bu durum halen devam ediyor. Salgın sonrası Türkiye'de uyanma süresi 13 dakika daha uzarken, Türkiye'deki insanlar, 48 dakika daha geç yatıp, dünya ortalamasından 40 dakika geç uyandılar.

Uyku alışkanlıklarına daha makro seviyede bakıldığında, bölgeye göre farklılıklar göze çarpıyor. Her ülkede uyku süresinde artış görülüyor, zira salgın ile birlikte ortalama olarak herkes eskiye göre daha geç saatlerde uyanıyor. Ancak bu durumun, uyku verimliliği üzerinde farklı etkileri olduğu da görülüyor.

Uyku alışkanlıkları küresel çapta değerlendirildiğinde öne çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

"Fransa, hem salgın öncesi hem de sonrası en uzun uyku süresine sahipken, ülkede uyku verimliliği önemli oranda azaldı. Kore'deki kullanıcılar, salgın döneminde uyku süresi ve verimliliğinde en büyük artışlardan birini yaşadı, ancak yine de küresel ortalamanın altında kaldı. ABD, ölçülen tüm bölgeler arasında uyku verimliliğinde en büyük düşüşü yaşadı. Almanya salgın öncesi dönemde en yüksek küresel uyku verimliliği puanına sahipken, salgından bu yana uyku verimliliğinde gerçekleşen en büyük düşüşlerden birini yaşadı.

Arjantin, salgın başlangıcından itibaren uyku verimliliğinde en yüksek artışı kaydetti. Salgından önce uyku verimliliğinde en düşük orana Endonezya sahipken, artık bu oran Vietnam'a ait. Ayrıca, incelenen 16 ülke arasında Endonezya, salgın öncesi seviyeler ile salgın sonrası seviyeler kıyaslandığında, uyku verimliliğinde en yüksek artışı yaşadı. Ayrıca Endonezya'da salgının başlamasının ardından, uyku süresinde ortalama 11 dakika artış gözlemlendi. Endonezya, geçmişte de bugün de en erken uyanma saati ortalamasına sahip ülke olma özelliğini taşıyor. Uyanma ve uyku saatlerinde en büyük değişikliğin görüldüğü ülkeyse Meksika oldu. Bu ülkede uyku saati ortalama 11 dakika öne, uyanma saatiyse 17 dakika ileri kaydı."

- Daha iyi bir gece uykusu almanın ve uyku düzeni oturtmanın en iyi yollarından biri, uyku takibi yapmak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, bir yetişkinin ihtiyaç duyacağı sağlıklı uykunun sıklıkla günde 8 saat olduğu belirtilse de sonuçların gösterdiği üzere uyku kalitesi, uyku süresinden daha önemli olabiliyor.

Daha iyi bir gece uykusu almanın ve uyku düzeni oturtmanın en iyi yollarından biri ise uyku takibi yapmak olarak öne çıkıyor.

Birçok Samsung Galaxy kullanıcısı bu özelliği kullanırken, Galaxy Watch akıllı saat kullanıcılarının yüzde 50'si haftada en az bir kez uyku takibi yapıyor. Kullanıcıların yüzde 40'ı haftada üç defadan fazla uyku takibi yapıyor.

Kullanıcılar, Samsung Galaxy Watch serisi ile uyku sürelerini ve uyku kalitesini daha iyi yönetmek için şu yöntemleri kullanabiliyor:

"Uyku Puanı, derin uykuya ya da REM uykusuna giriş zamanlarınızı gösteriyor, uyuma ve uyanma sürelerindeki değişikliklere ilişkin ayrıntılı veriler sunuyor. Kandaki Oksijen Oranı'nı izleme ve 'Horlama Tespiti' gibi özellikler, kullanıcıların uyku düzeni ve genel sağlığı hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Galaxy Watch’un ‘Uyku Koçu’ özelliği sayesinde kullanıcılar, gerçek uyku alışkanlıklarına dayanan kişiye özel uyku rehberliğinden faydalanabiliyor. Kullanıcılar, uyudukları ortamın yüksek uyku kalitesi açısından ideal olmasını sağlamak üzere sıcaklık ve ışık seviyelerini kontrol eden otomatik ayarları kullanabiliyor."

