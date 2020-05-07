YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Samsung, televizyonlarında ekolojik ambalaj dönemini başlatıyor

Samsung, televizyonlarında ekolojik ambalaj dönemini başlatıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Samsung Electronics Genel Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran Bölümü Ürün Strateji Ekibi Başkanı Kangwook Chun: - "Ekolojik ambalajlarımızla müşterilerimize çevreyi kendilerini ifade etmekte önemli bir yol olarak görecekleri yeni bir deneyim sunacağımıza inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Samsung, satın alınacak televizyonların yerleştirileceği kutuların daha kolay açılabilmesini sağlayabilmek amacıyla çevre dostu oluklu karton kutular kullanacak.

Samsung Electronics açıklamasına göre, şirket, çevresel ayak izini azaltmak amacıyla 2020 model Lifestyle TV ürün portföyünde yeni çevre dostu ambalajları kullanmaya başlayacak.

Samsung'un çevre dostu oluklu kartondan üretilen yeni ekolojik ambalajları Samsung'un Serif, Frame ve Sero serilerinde kullanılacak ve müşterilere karton kutuların yeniden kullanımı için daha kolay bir geri dönüşüm ve ileri dönüşüm olanağı sunacak.

Çevre dostu yeni kutular Türkiye'de satılacak televizyonlarda da kullanılmaya başlanacak.

Samsung, müşterilerin kutuları daha kolay açabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, çevre dostu oluklu karton kutularının her bir tarafına nokta vuruşlu tasarımlar yerleştirdi.

Bu kutularda, ayrıca müşterilere karton kutulardan küçük sehpa gibi ev eşyalarını nasıl yapabileceklerini anlatan ve kutunun üzerindeki QR kod taranarak ulaşılabilen bir kılavuz da bulunacak.

Serif serisi TV sahipleri, karton kutulardan kedi evi, dergilik ve hatta eşyalarını ve uzaktan kumanda gibi elektronik cihazlarını koyabilecekleri raflar yapabilecek.

Samsung, bu yılın başında, kaynakların verimli kullanımına verdiği destek nedeniyle ekolojik ambalaj konseptiyle CES 2020 İnovasyon Ödülü kazanmıştı.

Yeni ekolojik ambalajların lansmanı kapsamında, Samsung ve İngiliz yaşam dergisi Dezeen, en özgün ve kullanışlı tasarımları ödüllendirecekleri bir küresel tasarım yarışması da başlattı.

Kazanan tasarımlar, ekolojik ambalajlardaki kılavuzlarda da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Genel Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran Bölümü Ürün Strateji Ekibi Başkanı Kangwook Chun, tüketicilerin genelde kendileriyle benzer ilkeleri ve değerleri paylaşan markaların ürünlerini satın almayı tercih ettiğini belirterek, "Ekolojik ambalajlarımızla müşterilerimize çevreyi kendilerini ifade etmekte önemli bir yol olarak görecekleri yeni bir deneyim sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:14
Yatsı
21:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Spor camiasından Bitlis'te şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Spor camiasından Bitlis'te şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.