Samsung, televizyonlarında ekolojik ambalaj dönemini başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, satın alınacak televizyonların yerleştirileceği kutuların daha kolay açılabilmesini sağlayabilmek amacıyla çevre dostu oluklu karton kutular kullanacak.

Samsung Electronics açıklamasına göre, şirket, çevresel ayak izini azaltmak amacıyla 2020 model Lifestyle TV ürün portföyünde yeni çevre dostu ambalajları kullanmaya başlayacak.

Samsung'un çevre dostu oluklu kartondan üretilen yeni ekolojik ambalajları Samsung'un Serif, Frame ve Sero serilerinde kullanılacak ve müşterilere karton kutuların yeniden kullanımı için daha kolay bir geri dönüşüm ve ileri dönüşüm olanağı sunacak.

Çevre dostu yeni kutular Türkiye'de satılacak televizyonlarda da kullanılmaya başlanacak.

Samsung, müşterilerin kutuları daha kolay açabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, çevre dostu oluklu karton kutularının her bir tarafına nokta vuruşlu tasarımlar yerleştirdi.

Bu kutularda, ayrıca müşterilere karton kutulardan küçük sehpa gibi ev eşyalarını nasıl yapabileceklerini anlatan ve kutunun üzerindeki QR kod taranarak ulaşılabilen bir kılavuz da bulunacak.