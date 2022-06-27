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Samsung Türkiye "Kadın Teknisyen Eğitim Programı"nı hayata geçirdi

27.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül: - "İlk kez hayata geçirdiğimiz Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nı önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Samsung Türkiye, "Hayatın Her Alanında Uzman Kadınlar" söylemiyle kadın iş gücünün desteklenmesi ve toplum nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığın artırılması amacıyla yeni bir projeye imza attı.

Şirket açıklamasına göre, proje kapsamında eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar, aldıkları sertifikayla mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışabilme fırsatı yakalayacak.

Samsung Türkiye'nin mobil iletişim sektöründe kadın iş istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Kadın Teknisyen Yetiştirme Programı"na başvurular 23 Haziran-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında "www.samsung.com/tr/her-alanda-uzman-kadinlar" adresinden yapılabilecek. Başvurular sonrasında yapılacak değerlendirme sonucunda, test ve mülakatlarda başarılı olan 25 aday programa katılmaya hak kazanacak.

Hayatın her alanında yetenekli ve güçlü kadınların yeni uzmanlıklar kazanmalarını desteklemek üzere hazırlanan program, teorik ve pratik eğitimler yanında mesleki staj uygulaması da dahil toplam 4 hafta sürecek. Programın ilk döneminde İstanbul ve Ankara şehirlerinden başvuruları olumlu sonuçlanan katılımcılar, özellikle cep telefonu, tablet gibi hayatın vazgeçilmezi ürünlerinin yer aldığı sektörde kariyerlerine anlamlı bir katkı sunmuş olacak.

Programın en önemli amaçları arasında, katılımcıların temel seviye cep telefonu, tablet ve aksesuar onarımı becerisi ve temel seviye teknik bilgiye sahip olmaları yer alıyor. Ayrıca, mobil iletişim sektöründe iyi bir kariyer oluşturmaları için ilk adımı atmaları ve sektörde yapacakları iş başvurularında daha donanımlı bir noktaya ulaşmalarının sağlanması da öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül, Samsung Türkiye olarak, kadınların iş hayatındaki yerini çok önemsediklerini belirterek, "Onarım' denildiği zaman herkesin ilk aklına gelen erkek bir usta olmasına rağmen, bu işin kadınlar tarafından da başarıyla yapılabileceğini herkese anlatarak hizmet verdiğimiz sektöre katkıda bulunmak istiyoruz. Bu bilinçle, kadınların iş hayatında yaşadığı her türlü zorluğa cinsiyet eşitliği adına 'dur' diyor ve kadın istihdamını tüm gücümüzle destekliyoruz. İlk kez hayata geçirdiğimiz Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nı önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz." dedi.

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