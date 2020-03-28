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Samsung’dan koronavirüs ile mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlara anlamlı hizmet

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Samsung’un Türkiye geneline yayılmış yetkili servisleri, 65 yaş üstü vatandaşların cep telefonlarını evlerinden alıp onarımları tamamlandıktan sonra tekrar verdikleri adreslere teslim edecek - Kurye hizmeti ile cihaz gönderimi yapmak isteyenler, 444 77 11 numaralı çağrı merkezini arayıp işlemlerini başlatabilecek

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların cep telefonlarını evlerinden alıp onarımlarını yapmak için ücretsiz kurye hizmetini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarken Samsung Electronics Türkiye’den de bu mücadeleye önemli bir destek kararı geldi.

Ülkenin yaşadığı bu zorlu süreçte, müşterilerinin mağdur olmaması amacıyla servis merkezlerinde gerekli tüm önlemleri alarak hizmetlerini sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde sürdüren şirket, aldığı yeni bir kararla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara anlamlı bir hizmet sunacak.

Samsung’un Türkiye geneline yayılmış yetkili servisleri, 65 yaş üstü vatandaşların cep telefonlarını evlerinden alıp onarımları tamamlandıktan sonra tekrar verdikleri adreslere teslim edecek. Kurye hizmeti ile cihaz gönderimi yapmak isteyenler, 444 77 11 numaralı çağrı merkezini arayıp işlemlerini başlatabilecek.

- Samsung yetkili servislerinde tüm önlemler alındı

Samsung, Türkiye’nin her yerinden müşterilerine Mobil Cihaz Servis Merkezlerini ziyaret etmek zorunda kalmadan ücretsiz kargo hizmetinden faydalanarak cihazlarını servise göndermesini de mümkün hale getirirken bu merkezlere geleceklerin ve burada çalışanların sağlığı için de tedbirleri hızla hayata geçirdi.

Bu kapsamda çağrı merkezinde görevli tüm çalışanların evlerinden çalışabilecekleri şekilde yeni bir düzenlemeye giden şirket Mobil Cihaz Yetkili Servislerinde şu önemleri aldı:

"Mobil Cihaz Yetkili Servislerin çalışma saatleri hafta içi her gün 10.00-17.00 olacak şekilde yeniden düzenlendi. Cihazlara müşterilerin elinden alındığı ilk anda ve müşteriye teslim edileceği anda dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bu işlemler tek kullanımlık materyaller ve uygun dezenfektan (izopropil alkol) ile yapılıyor. Ayrıca Akıllı Servis alanlarında dezenfekte işlemleri de uygulanıyor. Akıllı Servis alanlarında resepsiyon alanının büyüklüğüne göre en fazla 2 müşteriye aynı anda içeri alınarak hizmet veriliyor, diğer müşteriler bu esnada resepsiyon alanı dışında bekletiliyor ve resepsiyon alanı müsait duruma gelince içeri alınıyor. Akıllı Servis alanlarında görevli teknisyenler maske ve eldiven gibi öneyici tedbirleri alarak çalışıyor. Servislerde çalışan personellerin günde 2 defa ateşi ölçülerek sağlık durumu yakından takip ediliyor."

Samsung’un beyaz eşya ve TV ürünleri için verdiği servis hizmetinde de aldığı önlemler şu şekilde:

"Samsung beyaz eşya ve televizyon ürünleri için servis desteği talebinde bulunan müşterilerin ürünleriyle ilgili sorunları ilk etapta uzaktan çözüm yöntemi ile giderilmeye çalışılıyor. Teknisyenler hem kendilerinin hem de müşterilerinin sağlığını riske atmamak için ancak bu yöntem ile çözülemeyen kritik arızalar yaşanıyor ise belirtilen adrese yönlendiriliyor; maske ve eldiven gibi gerekli tüm önlemleri önceden almış olarak ve hijyen kurallarına uyarak verilen adrese yönlendiriliyor. Gerek servis merkezlerinde olsun gerekse verilen adreste olsun teknisyenler ile müşteriler aranızda en az iki metre mesafe kalacak şekilde iletişim kuruluyor, hijyen kurallarına azami derecede uyuluyor."

- Kullanıcılar cihazdaki sorunları destek bilgilerle kendileri de çözebiliyor

Ayrıca herkesin kendi sağlığı için evde kalmasının büyük önem taşıdığı bu dönemde akıllı telefonlarında sorun yaşayanlar dilerlerse servise gitme ihtiyacı duymadan veya çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan da cihazlarındaki sorunları giderme imkanına sahip.

Samsung’un web sayfasında yer alan geniş sıkça sorulan sorular bölümü, video içerikleri ve simülasyonlar ile kullanıcılar ürünleriyle ilgili bilgiye ulaşabiliyor. Yine Samsung'un kullanıcılarını bir araya getiren topluluk platformu Samsung Members üzerinde de ürünlerle ilgili destekleyici bilgilere tüketiciler ulaşabilir, teknik sorunları kolayca çözebiliyor.

Kullanıcılar aynı zamanda Samsung Members Forum sayesinde diğer üyeler ile aktif bir iletişim kurabiliyor, fikir paylaşımları yaparak cihazlarla ilgili teknik sorunlara yönelik yardım alabiliyor.

Telefonlarınızla ilgili yardım içeriklerine ulaşmak için "https://www.samsung.com/tr/support/", Play Store ve Galaxy Store üzerinden indirilebilecek Samsung Members’a masaüstü bilgisayarlarında da ulaşmak için "https://r2.community.samsung.com/t5/Turkey/ct-p/tr" adresleri kullanılabiliyor.

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