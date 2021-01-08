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  4. Samsung'un sağlık çalışanlarına özel indirim kampanyası devam ediyor

Samsung'un sağlık çalışanlarına özel indirim kampanyası devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.01.2021 11:10 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanları, ürünlerin KDV dahil fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatından ocak ayında da yararlanabilecek

İSTANBUL (AA) - Samsung'un "Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Sağlık Çalışanlarına Özel Yüzde 10 İndirim" kampanyası ocak ayında da sürecek.

Samsung'un açıklamasına göre, tüm Samsung yetkili bayilerinde geçerli kampanya kapsamında sağlık çalışanları, satın aldıkları Samsung marka beyaz eşyalarda (ankastre fırın, davlumbaz, ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu, bulaşık makinesi,) ürünlerin KDV dahil fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatından faydalanabilecek.

Sağlık çalışanlarının indirimden faydalanabilmeleri için ilgili kurum çalışanı olduğunu gösteren belgeleri ya da kimliklerini www.samsung.com/tr/saglik-calisanlari-kampanyasi adresi üzerinden eklemeleri ve bu sayfadaki başvuru formunda yer alan gerekli bilgileri doldurmaları yeterli olacak.

Başvurular başarılı bir şekilde alındıktan sonra SMS üzerinden tek kullanımlık kod bilgisi iletilecek. Başvuru sonrası sağlık çalışanları doğrudan Samsung yetkili bayilerinden tek kullanımlık kodla kampanyadan faydalanabilecek.

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