Samsung’un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için başvurular devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Samsung’un global çapta uyguladığı, Türkiye’de de Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde bu yıl yedinci kez düzenlenecek, “Solve for Tomorrow” bilim yarışması için başvuru süreci devam ediyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren, yenilikçi bir kuşağın yetiştirilmesini hedefleyen "Samsung Geleceğin Mucitleri" bilim yarışması bu yıldan itibaren "Solve for Tomorrow" (Yarın için Çözüm) ismi ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya başvurular devam ediyor.

- Bu yılın büyük ödülü 10 bin TL

"Solve for Tomorrow" bilim yarışmasına ortaokul (5., 6., 7., 8. sınıflar) ve liselerde ( Hazırlık, 9., 10., 11., 12. sınıflar) okuyan öğrenciler; çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabiliyor.

Yarışmaya, öğrenciler tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabiliyor. Proje başvuruları, 15 Aralık tarihine kadar, www.geleceginmucitleri.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri ödül olarak verilecek.