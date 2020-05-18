Samsunlular 19 Mayıs saat 21.00'de balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okuyacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünün salgın nedeniyle planlanan şekliyle kutlanamayacağını belirterek Samsunluları 19 Mayıs saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Demir, Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'da ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Samsun için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919'da başlattığı Milli Mücadele, bağımsızlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. O gün bu şehirde milletimiz esarete karşı direnişini ortaya koymuş, özünden aldığı güçle topyekun bir varoluş mücadelesi başlatmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında ilk tuğlayı koymuştur."

- "Saat 21.00'de İstiklal Marşı'mızı hep bir ağızdan söylemeye davet ediyorum"