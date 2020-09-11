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Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 22:00 | Son Güncelleme

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam: - "Sıkıntılardan uzak özellikle bu salgının futbolun keyfini daha fazla bozma şansını elde edemeyeceği bir sezon yaşarız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yönetimindeki futbolcuların ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda pas ve şut çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ardından teknik direktör Sağlam yaptığı açıklamada, yeni sezonun Türk futboluna ve Samsunspor'a hayırlı olmasını diledi.

Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasını arzuladıkları bir sezon geçirmek istediklerini aktaran Sağlam, "Sıkıntılardan uzak özellikle bu salgının futbolun keyfini daha fazla bozma şansını elde edemeyeceği bir sezon yaşarız. Her ne kadar taraftarsız oynayacak olsak da futbolun keyfini de çıkarabileceğimiz karşılaşmalar oynamak temennisiyle sezonun bizim açımızdan güzel geçmesini diliyoruz. Dünya ile birlikte ülkemiz çok kritik süreçten geçiyor. Maalesef bazı vatandaşlarımız ısrarla bu konuda kurallara uymama konusunda çok ciddiyetsiz davranıyor. Benim Samsunspor taraftarından önemli bir isteğim var. Lütfen kurallara uyalım. Sağlık Bakanımızın yapmamız konusunda bize verdikleri direktifleri harfiyen yerine getirmeye çalışalım ve hep beraber bu koronavirüs belasından kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Sağlam, yeni transferlerin takıma önemli ölçüde katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, kırmızı-beyazlı ekibin saha içindeki performansıyla futbolseverlere güzel bir takım ve kaliteli bir futbol izlettirmek istediklerini dile getirdi.

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