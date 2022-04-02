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Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından

02.04.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" - Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Süper Lig yolunda çok kritik bir 3 puan aldık"

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, mağlubiyet nedeniyle taraftarları üzdüklerini aktardı.

İkinci yarıda Tallo'nun girdiği pozisyonun maçın kırılma anı olduğuna işaret eden Çapa, "Böyle bir maçtan sonra analiz yapmak çok kolay değil. Hafta içi camia adına güzel şeyler gelişmişti. Taraftarımız bugün gerekeni yaptı. Onlardan özür diliyoruz. Beklentilere cevap veremedik. İlk devre kontrollü başladık ama maç daha sonra istediğimiz şekle döndü. Bazı pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Rakip de 2. yarıda girdiği 1 pozisyonda golü buldu. Yediğimiz golde faul vardı. Rakip Hüseyin’i bozdu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu tür maçlarda 3 pozisyona girip atamıyorsanız yapacak bir şey yok. Önümüzde 8 maç var. Kalan maçlarda bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Tallo'nun kaçırdığı pozisyonun kendilerine pahalıya mal olduğunu anlatan Çapa, "Panik yaparak stresli bir ortam oluşturursak sıkıntı oluşur. Halen önümüzdeki 8 hafta var. Ligin son haftasına kadar play-off için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

- Gürsel: "Bugün kazanmak önemliydi"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise mücadele düzeyi çok yüksek bir maç oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Süper Lig yolunda çok kritik bir 3 puan aldık. Bugün kazanmak çok önemliydi. Samsun’da kazanmak kolay değildi. Maça camia olarak çok iyi hazırlanmış. Bu zamana kadar oynadığımız maçlar içerisinde en az pozisyona girdiğimiz maçı oynadık. Ligin bu döneminde her takımın iddiası var. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci yarıda bir pozisyonda golü bulduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Haftaya da en iyi skoru alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

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