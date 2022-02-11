Samsunspor-Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında ağıladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, alınan skorun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor karşısına 3 puan hedefiyle çıktıklarını aktardı.

Müsabaka öncesi Tomane ile Fofana'nın rahatsızlıkları bulunduğunu aktaran Çapa, "İki oyuncumuz da maça son anda yetişti. Hasta hasta çıkmalarına rağmen iyi oynadılar. Bursaspor'un nasıl oynayacağını biliyorduk. Geriden topu aldığımızda geçişleri iyi yapmamız gerekiyordu. İlk devre golden önce çok net pozisyonları değerlendiremedik. Devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci devre daha çok pozisyona gireceğimizi düşünüyorduk. Oyun olarak benim futbol anlayışıma göre, bir maçta bundan daha fazla pozisyona girme şansınız yok." dedi.

Rakibin kendilerini cezalandırdığını vurgulayan Çapa, şunları söyledi:

"Bu kadar gol kaçırırsanız, böyle bir gol yiyebilirsiniz. Oyuna hamle yapmak için Tomane ve Fofana'nın durumuna göre temkinli davrandık. Maç içinde Osman Çelik ve Alaaddin Okumuş değişiklik istedi. İki oyuncunun soru işaretli olması ve iki oyuncunun değişiklik istemesi, hamlelerimizi geriye doğru itti. Yeni transferler daha fazla süre alamazdı. Kayamba az süre de alsa olumlu işler yaptı. Ensar Arslan son dakikalarda arzu ve isteğini gösterdi. Savicevic ile ilgili neden oynamadığını düşünen varsa, Kovid-19 dolayısıyla takımdan 5-6 hafta ayrı kaldı. Bunu kapatmak kolay değildi. Bugün iyi oynayıp kötü sonuç aldığımız için değişik yorumlar olabilir. Kötü oynayıp kazansak daha iyi yorumlar olabiliyor. Bugün bizi üzen skor oldu."

- Tuna: "Çok güzel bir maç oldu"

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, her iki tamımın da Süper Lig seviyesinde olduğunu aktardı.

Heyecanlı bir müsabaka geçtiğini anlatan Tuna, "İnşallah 2 takım da tekrar Süper Lig'de karşılaşır. İki çok önemli kulüp. Devre arasını sezon başı gibi geçirdik. Kadro yapılanması yaşadık. Birçok oyuncu gitti, birçok oyuncu geldi. Şehrimizden çok büyük destekler gördük. Geçmiş yönetimle göreve başladık. Birçok kriz dönemini de yaşadık. Bu süreci sağlıklı geçirdik. İki maçta 4 puan kazandık. İlk yarı çok başarılı olamasak da ikinci yarıda oyunu dengeledik. Buradan 1 puanla ayrılmak moral açısından önemli. Samsunspor, Süper lig oyuncularına sahip ve şampiyonluğa oynuyor. Çok güzel bir maç oldu. Bu 2 takımın da Süper Lig'de olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

