Samsunspor, Sakaryaspor ve Sumqayıt PFK ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçlarında Sakaryaspor ile Azerbaycan 1. lig ekiplerinden Sumqayıt PFK ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon ikinci etap hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Samsunspor, 21 Temmuz Perşembe günü Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Vonresort Otel sahasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Samsunspor, 25 Temmuz Pazartesi günü ise Gerede The Sign Otel sahasında saat 13.00'te Sumqayıt PFK ile karşı karşıya gelecek.



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