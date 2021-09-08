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Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak'tan "oyun sistemi" açıklaması

08.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak'tan "oyun sistemi" açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak'tan "oyun sistemi" açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takımının hücum futbolu oynayacağını belirterek, "Rakip kim olursa olsun sistemimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül Pazar günü sahalarında oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına hazır olduklarını aktardı.

Rakibi analiz ettiklerini ancak tedbir almadıklarını anlatan Altıparmak, "Sadece analiz yapıyoruz, incelemelerimizi yapıyoruz. Bizim ne yapacağımız önemli. Biz eğer kendi istediklerimizi sahaya yansıtırsak gerisi önemli değil. En önemlisi bizim oynayacağımız oyun. Biz her zaman kazanmak için hücum futbolu oynayacağız. Sistemimizden vazgeçmeden, rakip kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun aynı oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Altıparmak, transfer çalışmalarını tamamladıklarını dile getirerek, "Transfer sezonu bugün bitiyor. Artık takımlar için fırsat transferi bitiyor. Bizim yabancı kontenjanı dolu. Bütün bölgelerimiz dolu. Bir fırsat da doğsa alabileceğimiz mevki kalmadı. Çünkü tüm mevkilerde yeterli sayıda oyuncumuz mevcut." ifadelerini kullandı.

Maç kadrosunda kimlerin yer alacağı konusunda futbolcuların antrenmanlardaki performansının belirleyici olacağını aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:

"Biz bu ligin markasıyız. Markalarda her zaman risk vardır. Süper Lig'de marka dediğimiz takımları seyrettiğinizde görüyorsunuz. Geçen sene Fenerbahçe'yi seyredenler kızıyordu. 'Neden böyle oynuyorlar?' diyorlardı. 'Oynasın kaybetsin' deniyordu. Biz bu ligin markasıyız. Biz bu oyun sistemini oynamaya devam edeceğiz. Bazı maçlarda oyun olarak değil ama karşılaşmanın belli sürelerinde 2. bölge yapabiliriz, 90 dakika boyunca önde oynayamayız. Bunların hepsi planlı. Biz hangi rakiple nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Benim için isimler önemli değil. Takım ve sistem çok önemli. Oyuncular sistemin içerisine girecek. Biz oyuncuya göre sistem yapmayacağız. Bazı maçlarda oyunun içinde değişiklikler olacak ama tüm futbolcularım da biliyor. Kim iyiyse ve formdaysa o oynayacak."

"Ligde ilk haftalarda göze çarpan takımlar ilerleyen haftalarda düşüş yaşayabilir." diyen Altıparmak, şunları kaydetti:

"Önemli olan istikrar. Şu anki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Çünkü transfer yapanlar, geç hazırlananlar, sakatlığı çok olanlar, sistemi bulamayanlar, yönetimini bulamayanlar, hocasını bulamayanlar var. Bugün itibarıyla transfer bitecek. Artık herkes elindeki kadro neyse bununla devam edecek. Şu ana kadarkilerin hepsi suniydi. Bundan sonra herkes elindekini kullanacak. Görünen Eyüpspor gibi Tuzlaspor gibi Manisa gibi MKE Ankaragücü gibi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi takımlar, her zaman bu ligin iddialı ekipleri. Şu anda Denizlispor ligin son sırasında ama 14 yeni oyuncu aldı. Gençlerbirliği de birçok transfer yaptı. Lig, daha çok değişecek. Her sene de yukarılara oynayan bir sürpriz takım çıkar. Onun kim olacağını bilemiyoruz. Önemli olan biz ve bizim şampiyonluğumuz. Gerisi bizim için önemli değil."

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak'tan

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