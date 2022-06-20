YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

Samsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

20.06.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transferlerden Alim Öztürk, Celil Yüksel, Amir Arlı, Şener Kaya ve Gaetan Laura da katıldı.

Bektaş, antrenmandan önce basın mensuplarına, izinli birkaç oyuncu nedeniyle takımın tam bütünlüğünün sağlanmadığını söyledi.

Samsun'da çok güzel bir atmosfer olduğunu anlatan Bektaş, "İnşallah 2 dönemli kampımızı en iyi şekilde bitirip eksik olan oyuncularımız da bize katıldığında istediğimiz oyun şeklini oluşturacağız. Taraftarlarımızın beklediği o mücadele ve futbolu sahaya yansıtırız inşallah. Bu mücadele de umarım sonuçlara yansır ve herkes mutlu olur." diye konuştu.

Litvanya Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Arvydas Novikovas'ın takıma geç katılacağını anlatan Bektaş, "Moryke Fofana ve Tomane de 2 gün izinli. Birkaç gün içinde burada tamamen toplanırız. Samsun'daki kampta amacımız gençlerimizi görmek. Çünkü kampa belli bir sayıda oyuncu götüreceğiz. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımızda gençlerimizi değerlendireceğiz. Kampa 25 veya 27 oyuncu ile gideceğiz. Zaten çekirdek kadromuz var, bu sayıya gençleri dahil edeceğiz. Kayseri'deki kamptan sonra Bolu'ya geçeceğiz ve burada hazırlık maçlarını oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Bektaş, ligde önemli bir yarışın içine gireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duydukça transferlerimizi yapıyoruz. Ligde önemli bir yarış içinde olacağız ve sonuna kadar o yarışın içinde olmak istiyoruz. Onun için birkaç tane daha nokta transferimiz olacak. Onun için de temaslarımız sürüyor. Kevin Boli ile Sheldon Bateau'nun yönetimsel sıkıntıları var. Ismael Diomande'nin farklı bir sıkıntısı var. Burada kalma isteği de var. Eğer performansı yeterli olursa, yani verimli olduğu takdirde takımda kalmasını istiyoruz. Boli ve Bateau'yu takımda düşünmüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandıSamsun'da telefonunu gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kovalamacayla yakalandı
Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldüAydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü
İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdıİHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor

Samsun Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:42
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Sedef Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Yağmur Eczanesi
Canik
Begüm Eczanesi
Atakum
Tuğba Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.