Samsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile prensip anlaşmasına vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor forması ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 29 yaşındaki Yusuf Emre Gültekin ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz