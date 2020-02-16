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SAMULAŞ kalitesini tescilledi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Samsunlulara kaliteli ulaşım vermeyi hedefleyen SAMULAŞ A.Ş., aldığı belgelerle kalitesini tescilledi.

SAMULAŞ kalitesini tescilledi

Samsunlulara kaliteli ulaşım vermeyi hedefleyen SAMULAŞ A.Ş., aldığı belgelerle kalitesini tescilledi. “Entegre Yönetim Sistemi Belgeleri”ni alan Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı, “Hedefimiz kaliteli ulaşım” dedi.
Kurumsal değerler ve yasal mevzuatları çerçevesinde ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi, ISO 10002:2014 müşteri memnuniyeti ve şikâyeti yönetim sistemi ile ISO 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kapsayan entegre yönetim sistemini tamamlayan SAMULAŞ A.Ş., kalitesini aldığı belgelerle taçlandırdı. SAMULAŞ A.Ş’nin Entegre Yönetim Sistemi Belgeleri düzenlenen törenle SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı’ya verildi.

“İşimiz yeni başlıyor”
Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti artırma konusunda sürekli gelişim içinde olduklarını belirten Enver Sedat Tamgacı, “Bu belgeler birer araçtır. Biz vatandaşlarımızın beklentilerini, ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama noktasında tüm dünya tarafından kabul görmüş standartları oluşturma anlayışındayız. İşimiz yeni başlıyor. Mayıs 2019 tarihinden itibaren başlattığımız kurumsallaşma çalışmalarımızı sürekli iyileştirme ve risk yönetimi ile ele alarak süreç yönetimi şeklinde revize ettik. Bu çalışmalar doğrultusunda yönetim sisteminin ilgili standart gerekliliklerini karşılayarak, denetim süreçlerini başarıyla tamamladık ve yönetim sistemi belgelerini almaya hak kazandık” diye konuştu.
Çalışanlara yönelik iç denetim mekanizması oluşturduklarına işaret eden Tamgacı, şunları söyledi:
“27 personelimiz toplam 920 saat eğitim, mentorlük ve danışmanlık hizmeti aldı. Bu çalışmalara ek olarak çevreye karşı duyarlılığımızı biraz daha ileri taşıyarak ISO 50001 enerji yönetim sistemi ile etkin enerji yönetimi çalışmalarına başladık. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve en 13816 yolcu taşımacılığında hizmet kalitesi yönetimi standartlarına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. ‘Rahat, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak’ sözüyle çıktığımız yolda vatandaş memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Bu belgeler kurumumuza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

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