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SAMULAŞ otobüsleri onlar için seferde

SAMSUN HABERLERİ  | 12.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ, bünyesindeki otobüsleri korona virüsü salgını ile gecelerini gündüzlerine katarak mücadele eden sağlık çalışanları için seferber etti.Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasında korona virüsü salgınına karşı vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ, bünyesindeki otobüsleri korona virüsü salgını ile gecelerini gündüzlerine katarak mücadele eden sağlık çalışanları için seferber etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasında korona virüsü salgınına karşı vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük yasak boyunca SAMULAŞ’a ait otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis etti. Alınan karar sonrası SAMULAŞ, hastanelerdeki vardiya değişim saatlerine göre otobüs seferleri ayarlamasına gitti. Günde 6 kez gerçekleştirilen seferler kapsamında T1, T2, T3 ve T4 hatlarında çalışan otobüsler, saat 07.00, 08.30, 14.30, 16.00, 19.00 ve 20.30’da hareket ederek istisnai meslek gruplarından olan sağlık çalışanları güvenlik ve kamu personelinin ulaşımlarını sağladı.
Özellikle hiçbir sağlık çalışanının mağduriyet yaşamadan ücretsiz olarak mesai yerlerine ve evlerine ulaştırılmasını hedeflediklerini söyleyen yetkililer, “Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ulaşım seferlerimiz normale dönecek” dediler.

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