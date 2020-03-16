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San Kuaför kurucusu Mustafa Batur: “Kuaför ve güzellik sektörüne ilgi artıyor”

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, Türkiye’de kuaför ve güzellik sektörüne ilginin arttığını belirterek, “Kuaför ve güzellik sektörüne ilgi artıyor.

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur: “Kuaför ve güzellik sektörüne ilgi artıyor”

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, Türkiye’de kuaför ve güzellik sektörüne ilginin arttığını belirterek, “Kuaför ve güzellik sektörüne ilgi artıyor. Bizde yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.
Alışveriş merkezleri ve yaşam yerleri sayısı gün geçtikçe artıyor. Buna bağlı olarak da Türkiye’de kuaför ve güzellik sektörü, zincir markalar ile büyük kurumsal şirketlerin yatırım yaptığı bir sektör haline geliyor.
Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında dikkat çeken San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, “Son 10 yılda internet, bilgisayar ve cep telefonu teknolojilerin gelişmesinin ardından insanların bir güzellik salonunda sabit olma ihtiyacı ortadan kalktı. Bunun neticesinde de insanlar zamanlarını başka salonlarda da geçirmeye başladı. Örnek verecek olursak, 10 yıl önce Türkiye’de sadece birkaç uluslararası kuaför salonları varken şimdi binlerce kuaför güzellik salonları var. Aynı şekilde güzellik sektörüne baktığımızda, 10 yıl önce belki bir iki tane şubesi olan salonların bugün 20-30 civarında şubeleri olduğunu görüyoruz. Büyük markalar ilgi gördükçe sektörün kalitesi artmaya başladı. Bizde yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur: “Kuaför ve güzellik sektörüne ilgi artıyor”

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