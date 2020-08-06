YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ‘Sanal Beyaz Masa’ya sürpriz konuk

‘Sanal Beyaz Masa’ya sürpriz konuk

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 12:44 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sosyal medya üzerinden sürdürdüğü Başkan Beyaz Masada uygulamasında bu hafta bir sürpriz yaşandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sosyal medya üzerinden sürdürdüğü Başkan Beyaz Masada uygulamasında bu hafta bir sürpriz yaşandı. Kendine has kitlesiyle sevilen yazar Sinan Yağmur yayına konuk olarak takipçilerine imzalı kitap hediye etti.
Başkan Beyaz Masada uygulamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye devam eden Başkan Yalçın, bu hafta da katılımın yoğun olduğu sanal buluşmada vatandaşların ilaçlamadan, yeşil alan çalışmalarına, yol, kaldırım ve tarımsal hizmetlerden sosyal faaliyetlere kadar birçok konudaki sorularını yanıtladı. Yayına katılıp çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Yalçın, “Değerli Talaslı kardeşlerim. Bugün 12. kez video konferans yöntemiyle sizlerle buluşuyoruz. Bu buluşma bizim için onur verici. Bugüne kadar yaptığımız yayınlar içerisinde çok kaliteli bir birliktelik oldu. Yani sizler neyi söylemişseniz, önermişseniz ya da neyi talep etmişseniz biz hemen yerine getirmeye çalıştık. Bunu çalışanlarımızla bir ekip halinde gerçekleştirdik” dedi. Programın ilk bölümünde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yalçın, ikinci bölümde sürpriz konuğu yazar Sinan Yağmur’u yayına davet etti. Yazar Yağmur’un hayatından kesitleri paylaştığı programda kitap, kültür, Hz. Mevlana, Seyyid Burhaneddin Hz., aşk, tasavvuf, İslam tarihi gibi çok geniş yelpazeden konular konuşuldu.
Takipçilerden gelen soruların da yanıtlanarak karşılıklı iletişimin sağlandığı programda Sinan Yağmur, 6 kişiye imzalı kitap hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Gölbaşı Belediyesinden engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Gölbaşı Belediyesinden engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:37
Öğle
12:49
İkindi
16:38
Akşam
19:51
Yatsı
21:20

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Sokak ortasında eşe tek kurşun

Sokak ortasında eşe tek kurşun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.