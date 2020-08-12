Sanat için dev iş birliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi ve Arkas Sanat Merkezi, uluslararası boyuttaki değerli eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kayda alındığı, isteyenlere 360 derece 3D izleyebilme imkanı da sunan dijital sergilerin restorasyonu için iş birliği yaptı. Sanata katkı amacıyla ortak geliştirilen proje kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri, Arkas Sanat Merkezi web sitesinden ziyarete açık olan dijital sergileri restore etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir aydır, online platformda buluşarak çalışmalarını sürdüren Çağıl Saydam, Ege Pekdemir, Tuğçe Çelebi ve İlke Erkmen, sanal turların tamamını günümüz teknolojisine uyarlayacak. Arkas Sanat Merkezinin dijital sergilerinin hem cep telefonu hem de bilgisayardan izlenebilmesini sağlayacak gençler, çalışmalarını eylül ayı içerisinde tamamlayacak. Hali hazırda online ziyarete açık olan 17 sergideki yüzlerce eser, dijital ortamda yeniden kurulmuş olacak. Öğrenciler, 360 derecelik fotoğrafların oluşturulması ve etkileşimli turların sağlanabilmesi amacıyla İEÜ Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ertürk koordinasyonunda, Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ile Sinema ve Dijital Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Matay’ın danışmanlığında, projeyi tamamlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir’e katkı verecek

İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, Arkas Sanat Merkezi ile gerçekleşen iş birliğinin öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Fakülte olarak İzmir’e katkı sağlayacak, iz bırakacak projelere her zaman öncelik verdiklerini belirten Prof. Dr. Uzunoğlu, Arkas Sanat Merkezi ile yapılan çalışmanın da bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Uzunoğlu, “Arkas Sanat Merkezi, bugüne kadar birçok önemli sergiyi İzmir’de ücretsiz olarak tüm sanatseverlere sunan, İzmir’in sosyo-kültürel hayatına çok önemli katkı sağlayan, çocuklar ve gençlere sanatı sevdirmeyi ve daha çok insana ulaştırmayı hedefleyen bir kurum. Bu amaçla sergilerini, kaçıranlar veya yeniden görmek isteyenler için web sitesinde 3D olarak sunuyor. Sergilerin uzun yıllar daha dijtal platformda ziyaret edilebilmesi için sanal müzede birtakım restorasyon işlemine ihtiyaç vardı. Öğrencilerimiz de bunu yapıyor” dedi.

Prof. Dr. Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece akademik eğitim almak, öğrencilerin gelişimi için yeterli değil. Bizim en büyük amacımız, onları çok yönlü geliştirmek. Farklı iletişim becerileri edinmelerini sağlamak. Öğrencilerimize, teknolojinin getirdiği yenilikleri öğreterek, onları yaşıtlarının bir adım önüne çıkarmak. Üniversitemizde edindikleri nitelikli bilgileri, henüz mezun olmadan uygulama fırsatı yakalamalarını sağlamak. Arkas Sanat Merkezi ile olan iş birliği, tüm bunları gerçekçi kılıyor. Öğrencilerimiz, ne kadar iyi yetiştiğini, sektörün ihtiyaç duyduğu bireyler olarak mezun olacaklarını bize bir kez daha kanıtladı. Bundan sonra da birçok kurumla iş birliği yaparak öğrencilerimize ve şehrimize katkı verecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

