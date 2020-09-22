YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan ataması yapıldı

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan ataması yapıldı

KARAMAN HABERLERİ  | 22.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanlık görevine Prof.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan ataması yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanlık görevine Prof. Dr. Murat Ertekin atandı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/08/2020 tarihli yazısı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ertekin’in KMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanlık görevine vekaleten atanması uygun görüldü.

“Rektör Akgül’den yeni dekana tebrik”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, atama kararının hayırlı olmasını dileyerek, “2017 yılı sonlarında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz; 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Resim Bölümüne ilk öğrencilerini alarak faaliyetlerine başlamıştı. Bugün fakültemiz bünyesinde 11 farklı bölüm açılmış olup fakültemizin akademik yapılanması ve kadrolaşması sürmektedir. Bu çerçevede yeni dekanımızın da atanmasıyla fakültemizin akademik gelişimi hız kazanacaktır. Dekanımızı tebrik ediyor; yeni görevinde kendisine başarı ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan ataması yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Ralli pilotu Volkan Işık, WRC şampiyonasının Marmaris’te yapılmasını değerlendirdi
Ralli pilotu Volkan Işık, WRC şampiyonasının Marmaris’te yapılmasını değerlendirdi
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
Antalya-Kazan yolcu uçağında gerginlik
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:45
İkindi
16:11
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Karaman Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Büyük Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Karaman’da fitness ve sauna merkezi hizmete girdi
Karaman’da fitness ve sauna merkezi hizmete girdi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çağlayan, seçim çalışmalarına başladı
Çağlayan, seçim çalışmalarına başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.