"Sanata Destek Bursu" konservatuvar adaylarının motivasyonunu artırıyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı heyecanı devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak için başvuran adaylar, 3 Eylül Perşembe günü başlayan özel yetenek sınavlarında ter döküyor. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapılan ve toplamda bin 115 adayın başvurduğu sınavlar iki aşamalı olarak uygulanırken süreç, pandemi koşullarına uygun olarak randevulu sistem ile gerçekleştiriliyor.

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan 195 aday bulunurken Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı için 60, Opera Anasanat Dalı için ise 30 adayın sınavların ikinci aşamasına geçme yeterliliği gösterdiği açıklandı. Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü için 5, Müzikoloji için 32, Müzik Bölümü için 16, Türk Müziği Bölümü için ise 52 aday ikinci aşamada değerlendirilme şansı buldu. Toplamda 91 öğrencinin kabul edileceği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın engelli öğrenciler için de 11 kişilik kontenjanı bulunuyor. 78 Jüri üyesinin görev yaptığı ve 11 Eylül Cuma Günü sona erecek olan Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavları’na ait sonuçlar ise aynı gün Anadolu Üniversitesi duyurular sayfasından ilan edilecek.