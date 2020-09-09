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"Sanata Destek Bursu" konservatuvar adaylarının motivasyonunu artırıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı heyecanı devam ediyor.Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak için başvuran adaylar, 3 Eylül Perşembe günü başlayan özel yetenek sınavlarında ter döküyor.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı heyecanı devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak için başvuran adaylar, 3 Eylül Perşembe günü başlayan özel yetenek sınavlarında ter döküyor. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapılan ve toplamda bin 115 adayın başvurduğu sınavlar iki aşamalı olarak uygulanırken süreç, pandemi koşullarına uygun olarak randevulu sistem ile gerçekleştiriliyor.
İlk aşamayı başarıyla tamamlayan 195 aday bulunurken Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı için 60, Opera Anasanat Dalı için ise 30 adayın sınavların ikinci aşamasına geçme yeterliliği gösterdiği açıklandı. Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü için 5, Müzikoloji için 32, Müzik Bölümü için 16, Türk Müziği Bölümü için ise 52 aday ikinci aşamada değerlendirilme şansı buldu. Toplamda 91 öğrencinin kabul edileceği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın engelli öğrenciler için de 11 kişilik kontenjanı bulunuyor. 78 Jüri üyesinin görev yaptığı ve 11 Eylül Cuma Günü sona erecek olan Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavları’na ait sonuçlar ise aynı gün Anadolu Üniversitesi duyurular sayfasından ilan edilecek.

Anadolu Üniversitesi, başarı bursları ile öğrencilerini destekliyor
Anadolu Üniversitesi, sağladığı başarı bursları ile Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın öncülüğünde başlatılan “Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları” projesi, öğrencilerin sınava katılım motivasyonunu arttırıyor. Bu kapsamda “Sanata Destek Bursu” adıyla Devlet Konservatuarı bölümlerine özel yetenek sınavı sonucunda yerleşen öğrencilere başarı sıralamalarına göre çeşitli burs olanakları sağlanıyor. Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı’nda bölüm bazında en yüksek puanı alarak bölümlerine birincilikle yerleşen adaylara Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrasının Konseri, World Music Konferansına ve İtalya’da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu gibi etkinlikler için 5 bin TL katılım desteği sunuluyor. Bölüm bazında 2’nci ve 3’üncü yüksek puanı alarak yerleşen öğrencilere ise bir defaya mahsus 2 bin TL’lik destek verilirken burs alma başarısını gösteren tüm öğrenciler öğretim dönemi boyunca üniversite yemekhanesinden bedelsiz olarak 3 öğün faydalanabiliyor.

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